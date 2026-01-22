موجة طقس عنيفة تضرب دولاً عربية وتوقع قتلى

شفق نيوز- متابعة

حصدت الفيضانات والأمطار الغزيرة، أرواح 8 أشخاص في تونس والمغرب خلال اليومين الماضيين، في ظل موجة من التقلبات المناخية الحادة التي تضرب عدداً من الدول العربية، وسط تحذيرات رسمية من استمرارها لأيام مقبلة وما قد تسببه من مخاطر على الأرواح والبنى التحتية.

وارتفعت حصيلة ضحايا التقلبات المناخية في تونس إلى خمسة أشخاص، لليوم الثاني على التوالي، نتيجة السيول والفيضانات التي اجتاحت عدداً من المناطق.

وأعلنت رئاسة الحكومة "تعليق الدراسة في 15 ولاية شمالية وشرقية وغربية بسبب استمرار سوء الأحوال الجوية، إلى جانب تعطل بعض المرافق العامة وخطوط المترو".

وأفادت الحماية المدنية بـ"انتشال جثة من منطقة الهوارية في ولاية نابل، ما رفع عدد الوفيات إلى خمسة، بعد تسجيل أربع حالات وفاة يوم الثلاثاء الماضي في مدينة المكنين بولاية المنستير".

كما ذكرت الإدارة العامة للحرس الوطني أن "عدداً من الطرق ما زال مغلقاً بسبب فيضان الأودية، في حين أكد المعهد الوطني للرصد الجوي تسجيل كميات كبيرة من الأمطار شملت معظم أنحاء البلاد".

أما في المغرب، فقد أعلن الجيش "انتشال ثلاث جثث عقب انهيار ثلجي في جبل توبقال، أعلى قمة في البلاد"، فيما حذّرت مديرية الأرصاد الجوية من "تأثير منخفض جوي قوي مصحوب بأمطار غزيرة وتساقطات ثلجية ورياح شديدة، يمتد من الأربعاء حتى الخميس، إضافة إلى موجة برد تمس عدة مناطق".

وكانت مدن مغربية قد شهدت في كانون الأول/ديسمبر 2025 أمطاراً غزيرة وتساقطات ثلجية كثيفة، أسفرت حينها عن سيول مدمرة في مدينة آسفي أدت إلى مقتل 37 شخصاً.

وفي العراق، توقعت هيئة الأنواء الجوية حالة شتوية تبدأ اليوم الخميس وتستمر حتى الأحد، نتيجة كتلة هوائية باردة ومنخفض جوي في الطبقات العليا، ما سيؤدي إلى تقلبات جوية تشمل معظم المدن بدرجات متفاوتة، في وقت تتواصل فيه التحذيرات من تأثيرات الطقس القاسي في عدد من دول المنطقة.