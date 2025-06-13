موجة صواريخ إيرانية جديدة على إسرائيل وهجمات بمحيط مواقع حساسة في طهران

شفق نيوز/ أكّد الجيش الإسرائيلي، فجر السبت، أن إيران أطلقت موجة جديدة من الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية، بالتزامن مع قصف اسرائيلي في طهران وإيلام، في أحدث تطور ضمن التصعيد العسكري المتبادل بين الطرفين خلال الساعات الأخيرة.

في المقابل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الهجمات الجوية الإسرائيلية استهدفت قبل قليل حياً في طهران يضم منزل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إضافة إلى مجمّع رئاسي في قلب العاصمة الإيرانية، في تصعيد لافت من جانب إسرائيل.

من جانبها، بثّ التلفزيون الإيراني الرسمي مشاهد حيّة قال إنها تعود إلى عمل الدفاعات الجوية الإيرانية فوق طهران، مؤكداً أن "الأصوات التي تُسمع في العاصمة ناجمة عن تصدي الدفاعات للصواريخ الإسرائيلية".

ويأتي هذا التصعيد المتسارع بعد أن شنت إسرائيل، فجر الجمعة، سلسلة من الضربات الجوية والصاروخية الواسعة على أهداف داخل إيران، قالت إنها استهدفت مواقع مرتبطة بالبرنامج النووي، وتسببت بمقتل عدد من كبار القادة العسكريين،

وردّت إيران بإطلاق موجات متتالية من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على العمق الإسرائيلي، ما أدى إلى سقوط قتيلة في تل أبيب وإصابة عدد من المدنيين.