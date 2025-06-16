موجة صواريخ إيرانية جديدة تستهدف إسرائيل

شفق نيوز/ أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، يوم الإثنين، أن إيران شنت هجوما صاروخيا على شمال إسرائيل.

وأكدت الجبهة رصد إطلاق صواريخ من إيران نحو إسرائيل، فيما دعا الجيش الإسرائيلي المواطنين إلى اتباع إرشادات الدفاع الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن صفارات الانذار تدوي في عدة مناطق من بينها حيفا.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "قبل قليل، تم تفعيل الإنذارات في عدة مناطق الشمال عقب رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل".

وأضاف: "يطلب من الجمهور الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية، في الوقت الحالي، يعمل سلاح الجو على اعتراض الصواريخ ومهاجمتها أينما دعت الحاجة للقضاء على التهديد، كما أن الدفاع ليس محكما، ولذلك يجب الاستمرار في الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية".

وقبل قليل، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، باستهداف إسرائيل لمبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون في طهران.

وكانت وكالة أنباء فارس الإيرانية، نقلت يوم الإثنين، عن مسؤول إيراني، بان بلاده ستوجه ضربة "هي الاكبر" لإسرائيل.

وقال المسؤول الإيراني، بحسب ما نقلت الوكالة: إيران تستعد لضربة كبيرة جداً منذ أول اعتداء للكيان الصهيوني".