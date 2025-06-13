موجة صاروخية إيرانية جديدة تستهدف إسرائيل والأخيرة ترد بغارات جوية قرب طهران

شفق نيوز/ مع بدء فجر اليوم السبت، أطلقت إيران موجة جديدة من الصواريخ الفرط صوتية بإتجاه إسرائيل، وسط حديث عن استهدافها منطقة إستراتيجية مهمة في تل أبيب، فيما نفذت بالمقابل إسرائيل ضربات جوية على مدن إيرانية.

وبحسب وسائل إعلام عربية، فإن الصواريخ الإيرانية سقطت بشكل مباشر وسط تل أبيب محدثة دمارا كبيرا، وسط أنباء عن "حدث كبير" في المدينة، بسبب صاروخ إيراني.

كما أفادت وسائل الإعلام، باستهداف مطار بن غورين في إسرائيل بالصواريخ الإيرانية، فيما تم تسجيل 7 إصابات جديدة في إسرائيل.

وبالمقابل، فقد نفذت إسرائيل غارات على إيران، مستهدفة محيط طهران وبعض المنشآت في هذا التوقيت.

وقد أفادت وسائل إعلام إيرانية، بسماع أصوات انفجارات في طهران، فيما أعلنت أخرى، عن التصدي لهجوم إسرائيلي.

كما بينت أن "انفجارا ضخما هز محيط مطار مهراباد في العاصمة طهران، نتيجة للقصف الإسرائيلي".

وكان الجيش الإسرائيلي، اكد قبل نحو ساعتين، أن إيران أطلقت موجة جديدة من الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية، بالتزامن مع قصف اسرائيلي في طهران وإيلام، في أحدث تطور ضمن التصعيد العسكري المتبادل بين الطرفين خلال الساعات الأخيرة.

في المقابل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الهجمات الجوية الإسرائيلية استهدفت قبل قليل حياً في طهران يضم منزل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إضافة إلى مجمّع رئاسي في قلب العاصمة الإيرانية، في تصعيد لافت من جانب إسرائيل.

من جانبها، بثّ التلفزيون الإيراني الرسمي مشاهد حيّة قال إنها تعود إلى عمل الدفاعات الجوية الإيرانية فوق طهران، مؤكداً أن "الأصوات التي تُسمع في العاصمة ناجمة عن تصدي الدفاعات للصواريخ الإسرائيلية".

ويأتي هذا التصعيد المتسارع بعد أن شنت إسرائيل، فجر الجمعة، سلسلة من الضربات الجوية والصاروخية الواسعة على أهداف داخل إيران، قالت إنها استهدفت مواقع مرتبطة بالبرنامج النووي، وتسببت بمقتل عدد من كبار القادة العسكريين،

وردّت إيران بإطلاق موجات متتالية من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على العمق الإسرائيلي، ما أدى إلى سقوط قتيلة في تل أبيب وإصابة عدد من المدنيين.