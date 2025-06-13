موجة جديدة من الغارات الإسرائيلية على ايران قرب مطار تبريز

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إيرانية وإسرائيلية، يوم الجمعة، بوقوع هجوم جديد استهدف منطقة قريبة من مطار تبريز شمال غربي إيران.

وأكدت فيه إذاعة الجيش الإسرائيلي، انطلاق موجة جديدة من الغارات الجوية الإسرائيلية على أهداف داخل إيران، تتركز هذه المرة في محيط مدينة تبريز.

من جهتها، قالت القناة الـ12 الاسرائيلية، إن "المقاتلات الاسرائيلية دمرت مطار تبريز العسكري بالكامل".

فيما أشارت مصادر أمنية إسرائيلية، إلى "إغلاق منصتين من أصل ثلاث منصات لإنتاج الغاز الطبيعي قبالة السواحل الإسرائيلية، تحسباً لأي رد فعل إيراني محتمل".

يشار إلى أن إسرائيل شنت هجمات جوية على إيران فجر اليوم الجمعة، استهدفت مواقع وشخصيات إيرانية أسفرت عن مقتل قيادات عسكرية وعلماء نوويين في عدة مدن منها العاصمة طهران.

وفي المقابل ردت إيران بشن هجمات بالطائرات المسيرة على إسرائيل.