موجة جديدة من الضربات الإسرائيلية على طهران واصفهان وإيران تعلن حصيلة المواقع المقصوفة

شفق نيوز - الشرق الاوسط

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، يوم السبت، أن جيشها بدأ موجة "واسعة" من الضربات على البنية التحتية للنظام الإيراني في العاصمة طهران ومدينة أصفهان مع دخول التصعيد العسكري في المنطقة يومه الثامن.

هذا واكدت وسائل اعلام إيرانية رسمية، سماع دوي انفجارات في مناطق بطهران وأصفهان وسط البلاد.

وعلى صعيد متصل أعلن الهلال الأحمر الإيراني، أن "العدوان" الأمريكي الإسرائيلي على إيران استهدف 6668 موقعا مدنيا منذ بداية التصعيد في يوم 28 من شهر شباط/فبراير الماضي ولغاية الآن.