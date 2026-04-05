مواد "خطرة جداً" تشعل استنفاراً في مطار بن غوريون

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، يوم الأحد، بانتهاء حادث مواد خطرة في مطار بن غوريون بعد احتواء مادة سامة داخل طرد وصل من الخارج، ونقلها إلى موقع آمن دون تسجيل إصابات.

وذكرت الصحيفة أن دخاناً أسود كثيفاً تصاعد من طرد في منطقة الشحن داخل المطار، ما أدى إلى إعلان حادث مواد خطرة واستدعاء فرق الإطفاء ووحدة المواد الخطرة التابعة لسلطة الإطفاء والإنقاذ.

ونقلت الصحيفة عن الفرق المختصة، أن الحزمة تحتوي على مادة "سامة وخطرة جداً" قد تسبب أضراراً عند التعرض لها عبر الاستنشاق، ما دفع إلى إخلاء العاملين وإغلاق المنطقة المحيطة احترازياً.

وأوضحت الجهات المختصة أن الطرد وصل من خارج البلاد بطلب من شركة محلية، وتم التعامل معه بحذر شديد عبر عزله داخل صندوق محكم الإغلاق لمنع تسرب المادة.

وبحسب الصحيفة، نفذت طواقم المواد الخطرة عمليات قياس وفحص، وتم احتواء المادة بالكامل دون تسجيل إصابات بين العاملين أو المسافرين، قبل نقل الطرد إلى موقع آمن لاستكمال المعالجة والتحقيق في طبيعة المادة والجهة التي طلبتها.