مهمته إحياء التنظيم.. "قسد" تعتقل قيادياً عراقياً في داعش داخل مخيم الهول

شفق نيوز- دمشق

كشفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، يوم السبت، عن إلقاء القبض على متزعم في تنظيم داعش، عراقي الجنسية، داخل مخيم الهول للنازحين شمال شرق سوريا.

وقالت قسد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قواتنا وبدعم التحالف الدولي، قامت تنفيذ عملية أمنية نوعية فجر اليوم داخل مخيم الهول، أسفرت عن إلقاء القبض على المتزعم الإرهابي المدعو بهاء مسيري الملقب بـ(أبي عبد الرحم)، من التابعية العراقية".

وأضافت أن "العملية جاءت في إطار الحرب المستمرة ضد الإرهاب وتنظيم داعش ومحاولاته إعادة بناء شبكاته السرية"، موضحة أن "فرق العمليات الخاصة (TOL) عملت ضمن تنسيق ميداني مباشر مع قوات التحالف الدولي".

وبينت أن "العملية جاءت بعد عمل استخباراتي عميق وطويل الأمد، يشمل اختراقاً دقيقاً للبنى التنظيمية والخلايا المتخفية داخل المخيم، حيث تأكّد للقوات أن المقبوض عليه كان يشغل دوراً محورياً في تنشيط خلايا التنظيم، وتنسيق عمليات التجنيد العقائدي والعسكري، إلى جانب تصنيع وتجهيز المتفجرات لنقلها خارج المخيم وتوجيهها لاستهداف المدنيين وقواتنا والمؤسسات الخدمية بهدف إعادة بثّ الفوضى وضرب الاستقرار".

وأوضحت قوات سوريا الديمقراطية أن "مهمة الإرهابي كانت إحياء بنية التنظيم داخل المخيم وتحويله إلى منصة تخطيط وإدارة لخلايا تمتد خارج حدوده، مؤكدة أن القبض عليه يمثل ضربة عميقة في صميم قدرات التنظيم، ونقطة تفكيك مفصلية لسلسلة اتصالاته ومسارات تمويله وتحركاته".

وأكدت القوات أن "مخيم الهول لن يكون ساحة ينشط فيها الإرهاب، ولن يُسمح بتحويل معاناة الأهالي والنازحين إلى غطاء لولادة جيل جديد من العنف، وأضافت أن التنسيق الاستراتيجي مع قوات التحالف الدولي مستمر وفق خطط ممنهجة تستهدف اجتثاث التنظيم من جذوره، وتحويل المناطق المحررة إلى ساحات أمن واستقرار مستدامين".

وتابعت أن "حماية المدنيين واجب مقدّس وسياسة لا تفاوض فيها، وسنظل نحمي المدنيين بكل الوسائل المشروعة، نعيّن الأمن للمنكوبين، ونمنع أي طرف من تحويل معاناة اللاجئين إلى ملجأ للإرهاب".