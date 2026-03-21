مهدداً بتدمير محطات الطاقة.. ترمب يمهل إيران 48 ساعة لفتح مضيق هرمز

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأحد، بتوجيه ضربات واسعة إلى منشآت الطاقة الإيرانية إذا لم تُعِد طهران فتح مضيق هرمز بالكامل خلال 48 ساعة.

وبحسب منشور على منصة تروث سوشال، توعد ترمب بأن تبدأ الضربات الأميركية من "أكبر محطة" قبل التوسع إلى منشآت أخرى.

ويأتي ذلك في وقت قال فيه ترمب، إن الولايات المتحدة تقترب من تحقيق أهدافها في الحرب مع إيران، وإن مسؤولية تأمين مضيق هرمز يجب أن تقع بصورة أكبر على الدول التي تعتمد عليه تجاريًا، لا على واشنطن وحدها.

كما أكد وزراء خارجية دول مجموعة السبع، لاحقاً دعمهم لأمن الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية، مع تركيز خاص على مضيق هرمز، في ظل استمرار الهجمات والاضطرابات التي تهدد حركة الشحن وأسواق الطاقة.