من 10 بنود.. إيران ترسل ردها لواشنطن بشأن إنهاء الحرب

أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الاثنين، بإرسال طهران ردّها المتكون من 10 بنود إلى واشنطن بشأن إنهاء الحرب.

وذكرت وكالة "إرنا"، أنه "بعد أسبوعين من المراجعات الشاملة على أعلى مستويات النظام، أرسلت إيران ردها على المقترح الأميركي بإنهاء الحرب إلى باكستان".

وأضافت، نقلا عن مصادرها، أن "إيران، في هذا الرد المكون من عشر فقرات، استندت إلى تجاربها السابقة، ورفضت وقف إطلاق النار"، مؤكدةً على "ضرورة إنهاء الحرب نهائياً مع احترامها لمطالب إيران".

وأشارت الوكالة، إلى أن الرد يتضمن مجموعة من المطالب الإيرانية، من بينها إنهاء النزاعات في المنطقة، ووضع بروتوكول للمرور الآمن عبر مضيق هرمز، وإعادة الإعمار، ورفع العقوبات.

واتهمت وزارة الخارجية الإيرانية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، الولايات المتحدة بإخراج الدبلوماسية من جدول أعمالها، معتبرة أن ما وصفته بـ"الأعمال الإرهابية" داخل إيران يعكس هذا التوجه.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إسماعيل بقائي، إن الولايات المتحدة "لا تعطي أي قيمة لأمن دول المنطقة"، مضيفاً أن هاجسها الأساسي يتمثل في "الحفاظ على وجود الكيان الصهيوني"، على حد وصفه.

وأوضح أن طهران أعدّت ردها الدبلوماسي على واشنطن، وسيعلن في الوقت المناسب، مؤكداً أن بلاده حدّدت مطالبها استناداً إلى مصالحها الوطنية، وأن "خطوطها الحمراء واضحة".