من إيران مرورا بالخليج ولبنان وصولا لإسرائيل.. ليلة "صاروخية" جديدة في الحرب

في ليلة الحرب الـ28، شهدت إيران والإمارات والبحرين ولبنان وإسرائيل، ضربات كثيفة وعمليات عسكرية، وذلك فجر اليوم السبت.

حيث أعلن حزب الله في لبنان، عن استدراجه قوة إسرائيلية إلى كمين أثناء تقدمها من الطيبة باتجاه مجرى الليطاني، وتسببه بقتلى وجرحى فيها.

وإلى البحرين، فقد أعلنت الداخلية البحرينية، إطلاق صفارات الإنذار، ودعت المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن.

وتأتي هذه التطورات، بعد ليلة عصيبة مرت على إيران، حيث شهدت اكثر من مدينة فيها هجمات كثيفة واستهداف منازل، وسط أنباء عن تنفيذ عملية اغتيال في أراضيها.

وإلى إسرائيل، فقد نفذت الجيش الإسرائيلي غارة على محيط بلدة لبايا في البقاع شرقي لبنان، إلى جانب قصف مدفعي استهدف بلدتي كفرا ودير كيفا جنوبي لبنان.

وفي الإمارات، فقد أعلنت وزارة الدفاع فيها، عن تعاملها مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

وأيضا، أطلقت صفارات الإنذار في المطلة شمال إسرائيل وفي زرعيت بالجليل الغربي إثر رصد صواريخ.

وكان إعلام إيراني، أفاد قبل نحو ساعتين، بقصف منطقة "صفة" في أصفهان وسط البلاد، ومنطقة سعادت آباد في طهران.

وتابع: استهداف ثكنة عسكرية في دربند شمال طهران.

وتعرضت طهران ليلة اليوم، لموجة قصف كثيف ادت لانقطاع التيار الكهربائي عن بعض مناطقها، وذلك بالتزامن مع خطاب للرئيس الاميركي دونالد ترمب، أكد فيه أن عملةي كبيرة جارية في إيران، خلال خطابه.

كما تعرضت محطة بوشهر النووية لاستهداف جديد، هو الثالث منذ بدء الحرب، وذلك ليلة اليوم، حسب تأكيد الإعلام الإيراني.

كما ذكرت وكالة إيسنا الإيرانية، سقوط قتلى ومصابون في قصف استهدف منزلا بمدينة زنجان شمال غربي إيران.