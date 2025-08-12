من هو سمير حليلة؟.. مرشح ترامب لإدارة "اليوم التالي" في غزة

شفق نيوز- غزة

برز اسم رجل الأعمال والسياسي الفلسطيني سمير حليلة على الساحة السياسية في فلسطين، بعدما كشفت تقارير إعلامية عن تلقيه عرضاً من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتولي إدارة شؤون قطاع غزة في مرحلة "اليوم التالي"، أي ما بعد انتهاء الحرب الدائرة.

وذكرت القناة 12 العبرية أن حليلة تحدث لـ"راديو الناس" قائلاً: "تلقّيت عرضاً من البيت الأبيض يتعلق بإدارة شؤون اليوم التالي في غزة وتواصلت مع السلطة الفلسطينية في هذا الشأن".

وأضاف: "تم طرح اسمي لأنني مستقل سياسياً ولا أنتمي لحركة فتح. اشترطت على الأمريكيين قبول الشرعية الفلسطينية بالأمر وتوفير قوات عربية في القطاع لفرض الأمن والسلطة في غزة".

سمير عثمان محمود حليلة (وُلد في 11 أيار/ مايو 1957 في مدينة أريحا) وهو اقتصادي ورجل أعمال وسياسي فلسطيني.

وشغل منصب أمين عام لحكومة أحمد قريع الثالثة، ووكيلاً مساعداً لوزارة الاقتصاد والتجارة، إضافة إلى كونه رئيساً لمجلس إدارة معهد الأبحاث الاقتصادية، ومجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني، وشركة "باديكو"، وعضواً في مجالس شركات فلسطينية عدة.