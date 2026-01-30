من أنقرة.. عراقجي: مستعدون للحوار والحرب مع واشنطن

شفق نيوز- أنقرة

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي يزور تركيا حالياً، استعداد بلاده لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة الأميركية.

وقال عراقجي، خلال مؤتمر مشترك من نظيره التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة، إن "إيران مستعدة للرجوع إلى طاولة المفاوضات إن كانت قائمة على العدل والاحترام المتبادلين".

وأضاف أن "أي محادثات يجب أن تكون عادلة وأن تقوم على الاحترام المتبادل، إيران مصممة على حماية نفسها واستقرارها واستقرار المنطقة، ولن ترضخ للضغط الخارجي".

وتابع عراقجي: "كما أننا جاهزون للمفاوضات فإننا جاهزون للحرب".

من جانبه، قال فيدان: "ندعو أميركا وإيران إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات لحل القضايا".

وأوضح: "يعود لإيران حل مشاكلها الداخلية بعيداً عن أي تدخلات خارجية، ونرفض التدخل العسكري في إيران"، مبيناً أن "الخيارات العسكرية لم تعد تجدي نفعًا في المنطقة، ونفضّل خيار المفاوضات لخفض التوترات، وعلى إيران اتخاذ مسارات السلام لتحقيق السلام والاستقرار".

في المقابل، قالت الرئاسة التركية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، إن رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الإيراني مسعود بزشكيان خلال مكالمة هاتفية أن تركيا مستعدة للعب دور الوسيط بين إيران وأميركا لتخفيف التوتر.

وأشارت إلى أن أردوغان سيستقبل أيضاً وزير الخارجية ‌الإيراني الذي يزور تركيا لإجراء محادثات مع نظيره التركي.