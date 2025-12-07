من منتدى الدوحة.. فرصة أميركية للشرع والشيباني يقر: سوريا تستحق الأفضل

شفق نيوز- دمشق

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، يوم الأحد، إن إدارة الرئيس أحمد الشرع غير راضية عن الوضع الحالي في البلاد، مقراً بأن الشعب "يستحق الأفضل".

وذكر الشيباني، خلال جلسة حوارية تابعتها وكالة شفق نيوز، إن ما تحقق خلال العام الماضي يحتاج إلى الكثير من العمل لاحقًا، مؤكداً أن الحكومة انطلقت بدعم شعبي رغم قلة الإمكانيات وإرث النظام البائد الثقيل.

وأضاف أن السلطات تمكنت من إصلاح العلاقة بين الشعب السوري والحكومة، وأن ما حدث في سوريا "نجاح صاغه السوريون بأنفسهم".

ورأى الشيباني، أن سوريا بحاجة إلى استقرار أمني داخلي مرتبط بالأمن الإقليمي، وأن السياسة السورية "تجنبت الاصطفافات وستنجح لأن هناك إرادة دولية".

وعن التطورات الميدانية، أفاد وزير الخارجية، بأن "إسرائيل تحتل أجزاء من سوريا ولا يمكن التوصل إلى اتفاق سلام معها"، مؤكداً التزام بلاده "باتفاقية 1974 وبالنهج الذي نقوم به بوساطة الولايات المتحدة".

من جانبه، صرّح المبعوث الأميركي إلى سوريا توم براك بأن "الرئيس ترمب اتخذ قراراته بشأن سوريا وارتأى منح الفرصة للرئيس الشرع"، مشيراً إلى أن "كل قرارات الغرب بشأن الشرق الأوسط منذ سايكس بيكو كانت خاطئة".

وأكد براك، أن "الإنجازات التي تحققت في سوريا كانت بطولية ويجب تشجيع القائمين عليها ودعمهم"، مضيفاً أن واشنطن "لا يمكن أن تفرض توقعاتها على سوريا".

وأضاف أن "كل شيء يتعلق بسوريا يسير في الطريق الصحيح"، مشدداً على ضرورة "السماح للشعب السوري باختيار شكل نظامه السياسي، وأن الولايات المتحدة تبحث سبل حل المشاكل في سوريا".

أما وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية، فأعلن أن مؤسسات قطرية عديدة توجهت إلى سوريا وبدأت العمل بالتنسيق مع الحكومة هناك، مبيناً أن استراتيجية الدوحة تقوم على استمرار التعاون مع الأشقاء السوريين.

وأعرب المسؤول القطري عن قلق بلاده من "الشق الأمني في سوريا"، مؤكداً مناقشة هذا الملف مع المبعوث الأميركي توم براك، وأن لا بد للاعتداءات الإسرائيلية على سوريا أن تتوقف.