من مسقط.. عراقجي: ننتظر جدية أميركية لدفع الدبلوماسية

شفق نيوز- مسقط

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء السبت، وصول وزير الخارجية عباس عراقجي إلى العاصمة العُمانية مسقط على رأس وفد دبلوماسي، لبحث التطورات الإقليمية وتبادل وجهات النظر بشأن مسار الأزمة.

وقال عراقجي، في تصريحات صحفية، إن زيارته الأخيرة إلى باكستان كانت مثمرة للغاية، موضحاً أنه عرض خلالها موقف إيران بشأن إطار عملي قابل للتنفيذ لإنهاء الحرب بشكل دائم.

وأضاف أن طهران تنتظر اختبار "مدى جدية الولايات المتحدة في الدفع نحو المسار الدبلوماسي"، مشيراً إلى أن بلاده قدمت تصوراً واضحاً لحل الأزمة، لكن نجاحه يعتمد على توفر الإرادة لدى الطرف الأميركي.

وأكد وزير الخارجية الإيراني، أن النقاشات لا تزال مستمرة، وأن لم يتضح بعد ما إذا كانت واشنطن جادة فعلاً في جهود إنهاء الحرب عبر التفاوض.