من ليبيا إلى أربيل.. الإفراج عن 7 مهاجرين عراقيين "غير شرعيين" بطرابلس

شفق نيوز– طرابلس

أطلقت السلطات الليبية، يوم الأربعاء، سراح سبعة مواطنين عراقيين من المهاجرين غير القانونيين، كانوا محتجزين لديها.

وذكر سفير العراق لدى ليبيا، أحمد الصحاف، لموقع "روسيا اليوم"، أن هذه الخطوة جاءت بعد اتصالات مكثفة استمرت لأكثر من شهرين مع الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس.

وأشار الصحاف، إلى أن السفارة وفرت للمفرج عنهم الرعاية الصحية وجوازات مرور من مطار معيتيقة إلى مطار أربيل عبر الخطوط الملكية الأردنية.

وأضاف أن السفارة نسقت مع لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي ومكتب العلاقات الخارجية في إقليم كوردستان لتوفير تذاكر السفر مجانًا وتسهيل عودتهم الطوعية إلى البلاد.