من ألمانيا إلى سوريا.. فريق "شفاء" يقدم العلاج والخبرة الطبية في 11 محافظة

شفق نيوز- دمشق

اختتم فريق "شفاء" الطبي السوري، حملته الثانية تحت عنوان "شفاء 2"، بعد ستة أسابيع من العمل الطبي والإنساني في إحدى عشرة محافظة سورية.

وجاءت الحملة امتداداً لجهود الفريق في دعم القطاع الصحي في سوريا، من خلال تقديم العلاج المجاني، ونقل الخبرات الطبية، وتزويد المستشفيات بأجهزة وتجهيزات متقدمة.

وقال المدير الإداري لفريق شفاء الطبي، الدكتور عدنان الحلبوني، لوكالة شفق نيوز: "استطعنا خلال فترة قصيرة إنجاز 940 عملية جراحية نوعية في تخصصات متعددة، بينها العظمية والعصبية والقلبية والعينية والبولية والعامة. كما قدمنا نحو ستة آلاف معاينة مجانية للمرضى الأكثر حاجة".

وتابع الحلبوني: "خصصنا أكثر من 700 ساعة تعليمية عبر محاضرات وورش عمل لتدريب الكوادر المحلية، وشارك في هذا الجهد أكثر من 130 طبيباً من سوريا والخارج، ما أعطى الحملة بعداً علمياً إلى جانب بعدها الإنساني".

وزاد: "ارتكز برنامج الحملة على ثلاثة محاور أساسية هي: العمليات والعلاجات المجانية، والتدريب الطبي لرفع كفاءة الكوادر، ودعم المستشفيات بأجهزة وصيانة للتجهيزات المعطلة".

ومن أبرز ما قدم للمشافي السورية، هي مجاهر للجراحة العصبية، أجهزة غسيل كلية، إيكو بطن وقلب، أجهزة تخطيط للجنين، تجهيزات كاملة لعيادات العيون والأسنان، إضافة إلى منظارات جراحية وأجهزة متخصصة لجراحة القلب والعناية المشددة، كما جرى توفير خيم طبية للطوارئ ومواد استهلاكية، إلى جانب صيانة أجهزة متوقفة.

وأشار إلى أن الحملة غطت دمشق وريفها وحلب وحماة وحمص وإدلب ودرعا والقنيطرة ودير الزور وطرطوس واللاذقية، تم تغطية اختصاصات واسعة من الجراحة العصبية والقلبية والعظمية، وصولاً إلى البولية والتنظيرية، إلى جانب خدمات الدعم النفسي والعناية المشددة.

واستطرد الحلبوني: "عملنا كان منظماً عبر تسجيل الأطباء المتطوعين في ألمانيا وتوزيعهم حسب الحاجة بالتنسيق مع وزارة الصحة السورية. أما اختيار المرضى فتم بناءً على درجة الخطورة، مع إعطاء أولوية للأطفال والحالات المهددة للحياة".

ولفت إلى التحديات التي واجهت الفريق، مثل نقص التجهيزات وضعف البنية التحتية في بعض المناطق وصعوبات النقل، "لكن التعاون والتضامن بين الأطباء والمتطوعين ساعد على تجاوز الكثير من هذه الصعوبات"، وفق الحلبوني.

ويستعد الفريق لإطلاق "شفاء 3" في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، وتوسيع التخصصات لتشمل الأورام وجراحة الأطفال الدقيقة وزرع المفاصل المتقدمة، مع الحرص على تسليم الأجهزة للمشافي وتدريب الكوادر المحلية ومتابعة المرضى في الحملات المقبلة.

وحملة شفاء 2، كانت رسالة تضامن إنساني قبل أن تكون نشاطاً طبياً، وأثبتت أن الأطباء السوريين قادرون على خدمة مجتمعهم رغم كل الظروف، بحسب الحلبوني.

يشار إلى أن فريق "شفاء" الطبي تأسس في ألمانيا عام 2021 بمبادرة من أطباء سوريين مغتربين، ويعمل على تنظيم حملات طبية وإنسانية داخل سوريا، مستفيداً من دعم الجالية السورية في أوروبا ومنظمات أوروبية شريكة.