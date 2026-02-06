من لبنان.. وزير الخارجية الفرنسي يدعو لحصر السلاح بيد الدولة

شفق نيوز- بيروت

دعا وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو، يوم الجمعة، إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها في لبنان، في حين حث الحكومة اللبنانية على الاستمرار بحصر السلاح بيد الدولة.

وقال بارو، الذي يزور بيروت حاليا، في مؤتمر صحفي: "على إسرائيل الانسحاب من الأراضي التي تحتلها في لبنان"، مؤكدا أنه على "لبنان الاستمرار بالعمل على حصر السلاح في كل أراضيه".

ولفت وزير الخارجية الفرنسي، إلى أن "هناك فرصة ونافذة فريدة يجب اغتنامها في لبنان وعلى جميع الأطراف التحلي بالمسؤولية"، متابعاً "لا يمكن تهميش أي مجموعة في لبنان ويجب حل كل التحديات".

وكان مصدر دبلوماسي فرنسي، قد كشف في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو سيغادر العراق اليوم متوجهاً إلى لبنان للتباحث بشأن نزع سلاح حزب الله ودعم الجيش اللبناني.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الدبلوماسي قوله إن الجولة الشرق أوسطية للوزير الفرنسي ستشمل لبنان حيث سيلتقي في بيروت بكبار المسؤولين بينهم قائد الجيش رودولف هيكل، وذلك قبل أسابيع من مؤتمر تستضيفه باريس في الخامس من الشهر المقبل، مخصص لدعم القوات المسلحة اللبنانية، وعلى وقع ضغوط أميركية لتسريع نزع سلاح الحزب المدعوم من طهران.

وقال المصدر الدبلوماسي المطلع على مضمون الزيارة، إن بارو سيبحث "التحضير لمؤتمر دعم القوات المسلحة اللبنانية" بتنظيم من اللجنة الخماسية لدعم لبنان التي تضم إلى فرنسا كلاً من الولايات المتحدة والسعودية وقطر ومصر.