"من دون دعم جوي أمريكي".. مسؤول إسرائيلي يحدد "موعد الضربة العسكرية على إيران"

شفق نيوز/ أفاد مسؤولون أميركيون وإسرائيليون بأن إسرائيل تستعد لتوجيه ضربة عسكرية إلى إيران "في الأيام المقبلة"، في حال رفضت طهران مقترحاً أميركياً يقضي بفرض قيود صارمة على برنامجها النووي، وفقاً لما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي رفيع تحذيره من أن الهجوم قد يُنفّذ يوم الأحد، ما لم توافق إيران على وقف إنتاج المواد الانشطارية التي يمكن استخدامها في تصنيع قنبلة نووية.

وأوضح المسؤول أن سياسة "حافة الهاوية" التي تعتمدها تل أبيب تهدف إلى ممارسة أقصى ضغط على طهران للتراجع عن أنشطة تخصيب اليورانيوم.

ومن المرتقب أن يعقد المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، يوم الأحد، جولة سادسة من المحادثات مع مسؤولين إيرانيين في سلطنة عمان، في محاولة لتجنب التصعيد.

وأفاد مسؤولان أميركيان بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقش خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين الماضي، احتمال شنّ ضربات على إيران. وأعقبت المكالمة خطوات أميركية بإجلاء بعض الدبلوماسيين وأفراد عائلات العسكريين من مناطق في الشرق الأوسط.

ورغم تأكيد ترامب في الاتصال رغبته في إعطاء المسار الدبلوماسي فرصة قبل اتخاذ أي خطوات عسكرية، إلا أن مصادر أميركية أشارت إلى أن تهديد إسرائيل بشن ضربة قد يدفع إيران إلى القبول بالاتفاق المطروح.

وأوضحت مصادر استخبارية أميركية أن معطيات تم جمعها في الأيام الأخيرة تشير إلى استعدادات إسرائيلية مكثفة لشن هجوم عسكري.

وحذّرت الصحيفة من أن اندلاع صراع واسع النطاق بين إسرائيل وإيران من شأنه أن يفجر حرباً أوسع في المنطقة، مع ما قد يرافق ذلك من اضطرابات كبيرة في أسواق الطاقة واقتصادات العالم.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مصدر أميركي مطلع على مداولات إدارة ترامب، أن الولايات المتحدة "لن تقدم دعماً هجومياً" لإسرائيل في حال مضت قدماً في توجيه ضربات.

وفي تصريحات يوم الخميس، وصف ترامب احتمال شنّ هجوم إسرائيلي بأنه "وارد لكنه ليس وشيكاً"، مشيراً إلى أن واشنطن وطهران "قريبتان جداً من التوصل إلى اتفاق جيد"، لكنه شدد على أن طهران مطالبة بتقديم مزيد من التنازلات لتفادي المواجهة.

من جانبها، أكدت مصادر إيرانية استعداد طهران لأي هجوم محتمل، وأشارت إلى تطويرها خيارات عسكرية للرد على أي اعتداء إسرائيلي.