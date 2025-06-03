من بيروت.. عراقجي: لا نتدخل في شؤون لبنان ونأمل بفتح صفحة جديدة

شفق نيوز/ وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الثلاثاء، إلى العاصمة اللبنانية بيروت قادماً من مصر، مؤكداً من على أرض المطار أن إيران تلتزم بمبدأ احترام سيادة لبنان واستقلاله التام.

وقال عراقجي في تصريحات نقلتها "الوكالة الوطنية للإعلام"، وتابعتها وكالة شفق نيوز، إن "زيارته تأتي في سياق تعزيز العلاقات الإقليمية"، موضحاً: "نسعى لتعزيز الروابط مع دول الجوار وغرب آسيا، ولبنان يحتل مكانة خاصة في أولويات سياستنا الخارجية".

وأشار الوزير الإيراني إلى أنه سيلتقي خلال زيارته بعدد من المسؤولين اللبنانيين، بينهم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة ووزير الخارجية، لبحث سبل التعاون المشترك والتحديات الراهنة في المنطقة.

وأضاف عراقجي، أن بلاده لطالما دعمت لبنان في مختلف المراحل، مؤكداً أن إيران ما زالت تقف إلى جانب بيروت في ظل ما تمر به من أزمات اقتصادية وسياسية.

وختم حديثه قائلاً: "نأمل أن نفتح مع لبنان صفحة جديدة تقوم على الاحترام المتبادل، ونحن نؤمن بأن استقراره هو جزء من استقرار المنطقة".