من الحرب العراقية.. إيران تعيد إحياء "مجلس الدفاع الوطني"

شفق نيوز- طهران

صادق المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، مساء اليوم الأحد، على إعادة تأسيس "مجلس الدفاع الوطني"، في خطوة تمثل إحياءً لكيان عسكري كان قد أُنشئ خلال الحرب العراقية – الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي.

وقالت وكالة "إرنا" للأنباء، إنه "وفقاً لتقرير صادر عن أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي يوم الأحد، يراجع مجلس الدفاع الخطط الدفاعية ويعزز قدرات القوات المسلحة بشكل مركزي".

وأوضحت أن رئيس الجمهورية هو من يرأس المجلس، ويضم قادة القوات المسلحة، وبعض الوزارات ذات الصلة.

كما أفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، بأن أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي أعلنت مساء اليوم عن المصادقة على تأسيس "مجلس الدفاع الوطني" من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي، في إطار المادة 176 من الدستور.

وأصدرت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي بياناً بهذا الشأن جاء فيه: "سيتولى مجلس الدفاع دراسة الخطط الدفاعية وتعزيز قدرات القوات المسلحة بشكل مركزي".

ويضم المجلس رؤساء السلطات الثلاث، وممثلين عن المرشد الإيراني، علي خامنئي، في المجلس الأعلى للأمن القومي، ووزير الاستخبارات، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، بالإضافة إلى قادة من الحرس الثوري والجيش ومقر "خاتم الأنبياء".

وتابعت أن تأسيس هذا المجلس يأتي استناداً إلى المادة 176 من الدستور الإيراني، التي تمنح المجلس الأعلى للأمن القومي صلاحية تشكيل مجالس فرعية، مثل مجلس الدفاع ومجلس أمن البلاد، بما يتناسب مع مهامه.

ويأتي هذا التطور في سياق إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية والاستخباراتية في إيران، بعد "حرب الأيام الـ12 يوماً" مع إسرائيل.

كما ذكرت "تسنيم" أن لمجلس الدفاع "سابقة تاريخية"، حيث تم إنشاؤه خلال الحرب الإيرانية - العراقية، لكن أعيدت هيكلته لاحقاً ضمن إطار المجلس الأعلى للأمن القومي بعد تعديل الدستور.

واعتبرت الوكالة الإيرانية أن "التهديدات الأمنية الجديدة والمعقدة، إقليمياً ودولياً، تبرر إعادة إحياء مجلس الدفاع، لما قد يوفّره من مرونة وسرعة في اتخاذ القرار الدفاعي".