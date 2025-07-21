"منفصل عن الواقع".. إسرائيل ترفض بياناً دولياً لوقف الحرب في غزة

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوم الاثنين، رفضها البيان المشترك الصادر عن أكثر من 20 دولة والذي يدعو إلى وقف فوري للحرب في قطاع غزة.

واعتبرت الخارجية، البيان الدولي بأنه "منفصل عن الواقع ويوجه رسالة خاطئة لحركة حماس"، مضيفة أن "البيان يفشل في تركيز الضغط على حماس ويتجاهل دورها ومسؤوليتها عن الوضع".

وكانت بريطانيا وأكثر من 20 دولة أخرى، دعت في وقت سابق اليوم، إلى وقف فوري للحرب في غزة وانتقدت نظام توزيع المساعدات الإسرائيلي بعد مقتل مئات الفلسطينيين بالقرب من مواقعه في أثناء محاولات الحصول على الطعام.

وقال وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وأستراليا وكندا والدنمرك ودول أخرى في بيان مشترك "نحن الموقعون أدناه، نبعث معاً برسالة بسيطة وعاجلة: يجب أن تنتهي الحرب في غزة الآن".

وأضافوا: "نحن مستعدون لاتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم وقف إطلاق نار فوري (وإيجاد) مسار سياسي يفضي إلى تحقيق الأمن والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة بأسرها".

وأكدوا أن "نموذج تقديم المساعدات الذي تتبعه الحكومة الإسرائيلية "خطير ويغذي عدم الاستقرار ويحرم سكان غزة من كرامتهم الإنسانية".

وفي السياق ذاته، قال متحدث باسم الأمم المتحدة، إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش "مستاء من التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية في غزة ويؤكد أن آخر خطوط النجاة التي تُبقي الناس على قيد الحياة تنهار".

وأضاف، أن "غزة تعاني من نقص حاد في الضروريات الأساسية للحياة وإسرائيل ملزمة بالسماح بوصول المساعدات من الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة وتسهيل هذا الوصول".

وأوضح أن "الأمين العام للأمم المتحدة يأسف بشدة للتقارير المتزايدة عن معاناة الأطفال والكبار من سوء التغذية"، مشدداً على أن "النظام الإنساني في غزة يتعرض للعرقلة والتقويض والخطر".