منع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول إيران مجدداً

شفق نيوز - طهران

قررت إيران، يوم السبت، عدم السماح لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، بدخولها مجددا، متهمة إياه بخيانة الأمانة وتقديم معلومات حساسة إلى إسرائيل خلال الفترة الماضية.

وقال مستشار رئيس البرلمان الإيراني إبراهيم رسولي، في مقابلة مع قناة الميادين اللبنانية:": "لن نسمح لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن تطأ قدماه إيران أبدا".

وأضاف أن "غروسي، خان أمانته ومسؤوليته وقدم معلومات إلى الكيان (إسرائيل) ولا سيما أسماء علمائنا النوويين"، متهماً مفتشي الوكالة الدولية بـ"التجسس على المنشآت النووية الإيرانية والمساهمة في قتل العلماء الإيرانيين".

وحول ملف المفاوضات، أضاف رسولي، أن "باب المفاوضات لا يزال مفتوحا"، مستدركا: "لكن لا بد من تحديد مصير هذه الحرب المفروضة ونحدد المسؤوليات".

كما حذر المسؤول الإيراني، من مخاطبة طهران بلغة التهديد قائلا: "يجب ألا يتحدثوا معنا بلغة التهديد والوعيد، فلدينا من الأسلحة ما يفاجئ المعتدين إذا ارتكبوا أي حماقة"، مضيفا أن "إيران في أفضل حالاتها وعلى أتم الاستعداد لتلقين العدو درسا قاسيا في اللحظات الأولى لأي عدوان".

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد صادق على قانون يعلق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويمنع دخول مفتشي الوكالة إلى حين ضمان أمن المنشآت والعلماء النوويين واستيفاءِ إيران حقوقها في معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية، وتم إبلاغ القرار لوزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية والمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.