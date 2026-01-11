منظمة "هرانا": 466 قتيلاً في احتجاجات إيران

شفق نيوز- طهران

أفادت منظمة "هرانا" الحقوقية" يوم الأحد، بمقتل ما لا يقل عن 466 شخصاً في الاحتجاجات التي تشهدها أنحاء إيران.

وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان ومقرها الولايات المتحدة، التي تعتمد على النشطاء في إيران للتحقق من المعلومات، إن حصيلة الضحايا وصلت إلى 466 اليوم الأحد.

وكانت المنظمة تحدثت في وقت سابق عن ارتفاع الحصيلة إلى 203 قتلى، ومن بين القتلى 162 متظاهراً و41 من أفراد القوات الأمنية، بحسب ما نقلت "رويترز".

وأضافت الوكالة أنها تلقت ما يفيد بأن عدد القتلى أعلى من ذلك بكثير، ولكنها ما زالت تتحقق من المعلومات.

و"هرانا" هي الجهاز الإخباري لـ "مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران" (HRAI)، وهي منظمة غير حكومية تأسست عام 2005.

وفي سياق الضغوط الخارجية على طهران في ظل تقارير عن "قمع الاحتجاجات"، قال مسؤولون أميركيون، الأحد، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يدرس خيارات عدة لدعم الاحتجاجات في إيران وإضعاف نظامها الحالي.

وقال موقع "أكسيوس" نقلاً عن مسؤولين في الإدارة الأميركية، إن إدارة ترمب تبحث خطوات ردع ضد إيران، تتمثل بتوجيه حاملة طائرات للمنطقة وهجمات سيبرانية ضد النظام وغيرها.

وتشهد إيران احتجاجات واسعة النطاق، بدأت في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، فيما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب مراراً بالتدخل لا سيما في الأيام الأخيرة، وحذر حكام إيران من استخدام القوة ضد المتظاهرين.

وأفادت تقارير إعلامية أميركية بأن ترمب "يدرس بجدية" إصدار أمر بشن ضربة جوية على إيران، وسط تقارير عن حملة قمع دامية ضد المتظاهرين.

من جهته دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في مقابلة عرضها التلفزيون الإيراني، الأحد، أبناء الشعب الى النأي بأنفسهم عن "مثيري الشغب والإرهابيين" في البلاد، معرباً عن استعداد الحكومة الإيرانية للاستماع إلى الشعب، وتنفيذ مطالبه.

وأضاف بزشكيان أن "أميركا وإسرائيل تصدران الأوامر لمثيري الشغب لزعزعة الاستقرار بالبلاد"، مردفاً بالقول، إن أعداء إيران يريدون "زرع الفوضى والاضطراب" بعد الحرب التي دامت 12 يوماً مع إسرائيل.