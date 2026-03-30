منظمة دولية: 20 ألف بحار عالقون في الخليج على متن سفن تجارية

شفق نيوز- الشرق الاوسط

أفادت صحيفة "فايننشال تايمز"، يوم الاثنين، نقلاً عن المنظمة البحرية الدولية ومسؤولين في قطاع الشحن، بأن نحو 20 ألف بحّار عالقون على متن سفن تجارية داخل الخليج، في ظل تصاعد التوترات الأمنية وتعطل حركة الملاحة.

وذكرت الصحيفة أن إيران شنت هجمات على 22 سفينة مدنية في الخليج منذ بداية الحرب، ما أسفر عن مقتل ثمانية بحارة وفقدان آخرين.

وبحسب التقرير، بقي عدد كبير من السفن التجارية داخل الخليج أو في مناطق انتظار قريبة بعد امتناع شركات الشحن عن السماح لها بالتحرك عبر الممرات البحرية الحساسة، مع ارتفاع المخاطر الأمنية واحتمالات الاستهداف.

وأشار التقرير إلى أن شركات التأمين البحري رفعت أقساط المخاطر الحربية بشكل كبير، ما زاد من تردد شركات الشحن في تسيير رحلات جديدة أو السماح للسفن الموجودة بالمغادرة، وأدى إلى تراكم السفن داخل الخليج وبقاء طواقمها على متنها لفترات أطول.

كما تواجه الطواقم البحرية صعوبات في تبديل البحّارة وتأخر الإمدادات الأساسية، إضافة إلى تمديد عقود العمل لبعض الطواقم بسبب تعذر الوصول إلى موانئ آمنة.

ودعت المنظمة البحرية الدولية إلى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان حرية حركة السفن التجارية وتأمين عبورها، مشددة على ضرورة إنشاء ممرات بحرية آمنة لتسهيل مغادرة السفن وتبديل الطواقم.

وأشار التقرير إلى أن بعض شركات الشحن بدأت بتجنب دخول الخليج، بينما فضلت أخرى إبقاء سفنها خارج المنطقة لحين تحسن الوضع الأمني، مع تحذيرات من اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد العالمية وتأخير شحنات النفط وارتفاع تكاليف النقل والتأمين.