منظمة دولية: حماس ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في غزة

شفق نيوز- لندن

اتهمت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، اليوم الخميس، حركة حماس بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" خلال هجومها على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر عام 2023، وخلال احتجازها للرهائن في قطاع غزة.

وخلُص تقرير جديد للمنظمة اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إلى أن الحركة ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال الهجوم وخلال احتجازها للرهائن بعد تنفيذ الهجوم.

كما خلُص تحقيق المنظمة إلى أن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية شملت القتل والإبادة والسجن والتعذيب والاغتصاب وأشكالا أخرى من الاعتداء الجنسي، إلى جانب أفعال لاإنسانية أخرى.

وقالت المنظمة، تعليقاً على التقرير، إنه حلّل أنماط الهجوم والاتصالات بين المقاتلين أثناء العملية، إضافة إلى بيانات صادرة عن حماس وتصريحات لقادة جماعات مسلّحة أخرى.

وأجرت "أمنستي" مقابلات مع 70 شخصاً، بينهم ناجون وعائلات قتلى وخبراء طب شرعي وعاملون في القطاع الطبي، كما زارت بعض مواقع الهجوم وراجعت أكثر من 350 مقطع فيديو وصورة تظهر مشاهد من الهجوم والرهائن أثناء احتجازهم.

وأوضحت المنظمة في بيان لها، أن هذه الجرائم "ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق وممنهج على سكان مدنيين، وأن المقاتلين تلقوا تعليمات بتنفيذ هجمات تستهدف مدنيين".

بالمقابل، نفت حماس في بيان لها، أن تكون قد ارتكبت الجرائم الواردة في التقرير، داعية المنظمة إلى التراجع عنه.

وقالت الحركة في بيانها، إنها ترفض وتستهجن بشدة التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، والذي "يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم"، مطالبة المنظمة بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني".

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن التقرير لم يشمل "النطاق الكامل" لما وصفته بـ"فظائع حماس المروّعة".

ووفقاً لإحصاءات إسرائيلية وأخرى صادرة عن منظمة العفو الدولية، قُتل نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، في هجوم حماس، وتم احتجاز 251 رهينة، بينهم أطفال.

وجرى الإفراج عن جميع الرهائن، وفق هذه الإحصاءات، باستثناء واحد منذ ذلك الحين، معظمهم في إطار اتفاقات وقف إطلاق النار، بينما أُفرج عن آخرين خلال عمليات عسكرية إسرائيلية.

وأدى الهجوم إلى اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي أدت إلى مقتل أكثر من 70 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، وفقاً لوزارة الصحة في غزة، وخلّفت دماراً واسعاً تسبّب في تشريد غالبية السكان.

وكان تقرير آخر لمنظمة العفو الدولية قد خلُص في شهر كانون الأول/ديسمبر 2024، إلى أن إسرائيل ارتكبت "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

ورفضت إسرائيل هذه الاتهامات وقتها، مؤكدة أن حربها تستهدف حماس "وليس الفلسطينيين".