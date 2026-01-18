منظمة حقوقية: ارتفاع حصيلة القتلى الأطفال بالاحتجاجات الايرانية الى 21 طفلاً

شفق نيوز - طهران

أفادت منظمة "هنكاو" لحقوق الإنسان في إيران، أنها سجلت مقتل سبعة أطفال جُدد خلال الاحتجاجات التي شهدتها إيران في الأيام الماضية لترتفع حصيلة الضحايا من هذه الفئة بالمجتمع الى 21 طفلا قتيلا.

ونوهت المنظمة إلى أسماء الأطفال المقتولين، وهم كل من: أمير محمد أربابوري، و ميلينا أسدي، وهما طفلان كورديان، و سام افشاري، وأبو الفضل حيدر موسلو، وهما طفلان تركيان، ومحمد قاسم روستا، وهو طفل من لورستان، وطفلان آخران هما محراب كولستاني وأمير سالار بهماني نجاد قُتلوا على يد القوات الايرانية، وذلك خلال احتجاجات حاشدة شهدتها مدينة مرودشت، و محافظات فارس، وكرمانشاه، وأصفهان، ومدينة "كرج".

يوم الخميس الماضي أعلنت منظمة "هنكاو"، مقتل خمسة مواطنين كورد في العاصمة طهران بنيران مباشرة من قبل القوات الإيرانية بالإضافة إلى الكشف عن هوية 12 مواطنا كوردياً بينهم ثلاث نساء قُتلوا خلال الاحتجاجات في طهران التي جرت خلال الأيام المنصرمة.

وارتفع عدد قتلى الاحتجاجات في إيران إلى 2571 شخصاً، بحسب ما نشرته وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان "‌هرانا"، يوم الأربعاء الماضي.

وذكرت الوكالة، أنها تحققت من مقتل 2403 متظاهرين، و147 شخصاً مرتبطين بالحكومة، و12 شخصاً دون سن الثامنة عشرة، و9 مدنيين لم يشاركوا ‍في الاحتجاجات.