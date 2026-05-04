منطقة أمنية أميركية لدعم عبور "هرمز"

حذّرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، يوم الاثنين، من أن مستوى التهديد الأمني في مضيق هرمز لا يزال حرجاً في ظل العمليات العسكرية الجارية.

وذكرت الهيئة أن "الولايات المتحدة أنشأت منطقة أمنية معززة لدعم العبور في مضيق هرمز"، في إطار إجراءات حماية الملاحة.

وأضافت أن "على السفن التي تختار عبور المضيق النظر في اتخاذ مسار عبر المياه الإقليمية العُمانية"، مشيرة إلى أنه "نظراً لحجم الحركة المتوقع، يُنصح بالتنسيق مع السلطات العُمانية للحفاظ على سلامة الملاحة".

وأفاد موقع "أكسيوس" يوم الاثنين، بأن سفن البحرية الأميركية ستكون قريبة من مضيق هرمز في حال احتاجت إلى منع الجيش الإيراني من مهاجمة السفن التجارية التي تعبر المضيق.

ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين قولهم إن "البحرية ستزوّد السفن التجارية بمعلومات حول أفضل الممرات البحرية في المضيق، ولا سيما تلك التي لم يقم الجيش الإيراني بزرع الألغام فيها".