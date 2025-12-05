منذ سقوط الأسد.. التحالف الدولي ينفذ 21 عملية بمناطق حكومة دمشق

شفق نيوز- دمشق

أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الجمعة، تنفيذ التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية 21 عملية بمناطق الحكومة السورية المؤقتة، استهدف فيها 29 شخصاً بينهم مدني واحد، منذ سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024.

وذكر المرصد المعارض ومقره في بريطانيا، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنه "منذ الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024، شهدت مناطق خارج سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) سلسلة من العمليات العسكرية الدقيقة التي نفذتها طائرات مسيّرة تابعة للتحالف الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى عمليات إنزال جوي استهدفت قيادات وعناصر ينتمون إلى تنظيمات جهادية مثل (داعش) و(حراس الدين) و(جند الأقصى)".

وبحسب المرصد فقد "تركزت هذه الضربات في محافظات دير الزور والرقة وإدلب وحلب، وصولاً إلى ريف دمشق، واستهدفت في معظمها قيادات بارزة، وخلايا نشطة، وأشخاصاً يشتبه بانتمائهم لتلك التنظيمات، إلى جانب متهمين بالتعاون أو التورط في أنشطة أمنية متطرفة".

ومن أبرز العمليات والأحداث التي وثقها المرصد السوري منذ الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024، "مقتل أمير ولاية الخير، وأربعة قادة في داعش، وقياديين اثنين في حراس الدين، بالإضافة إلى عناصر مرتبطة بتلك الجماعات".

وأشار المرصد إلى أن "هذه العمليات تعكس استمرار الحملة الأمنية والعسكرية التي يقودها التحالف الدولي ضد التنظيمات الجهادية في سوريا، بهدف تقويض قدراتها وتفكيك بنيتها القيادية واللوجستية".