منذ الليل.. اشتباكات عنيفة مستمرة غرب السويداء

شفق نيوز– السويداء

أفاد مراسل وكالة شفق نيوز في محافظة السويداء، اليوم الأحد، بأن اشتباكات مسلّحة اندلعت منذ الليلة الماضية في منطقة تل حديد الواقعة في الريف الغربي للسويداء، بين جماعات مسلحة محلية وفصائل قبلية رفضت الانسحاب من المنطقة، وما زالت مستمرة حتى الآن.

وذكر المراسل، أن المواجهات تخللها استخدام نيران المدفعية غير المباشرة، بالإضافة إلى قذائف الهاون والمدافع الرشاشة، مشيراً إلى استمرار الاشتباكات حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

وتشهد مناطق الريف الغربي للسويداء توتراً متكرراً منذ أشهر، في ظل خلافات بين جماعات مسلّحة محلية وفصائل قبلية على خلفية النفوذ والسيطرة على بعض المواقع الحيوية، وسط غياب حلول جذرية لهذه النزاعات.

ولم تُعرف بعد حصيلة الخسائر البشرية أو المادية جراء الاشتباكات الأخيرة.