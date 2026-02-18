مناورات بحرية مشتركة بين طهران وموسكو غداً الخميس

شفق نيوز- طهران

تعتزم كل من إيران وروسيا، يوم غد الخميس، عن بدء مناورات بحرية مشتركة في مياه بحر عمان وشمال المحيط الهندي، في خطوة تهدف إلى مواجهة الإرهاب البحري.

وذكرت وكالة "فارس" شبه الرسمية، أن "إيران وروسيا ستجريان مناورات بحرية في بحر عمان وشمال المحيط الهندي غدا الخميس، وذلك بعد أيام قليلة من إجراء الحرس الثوري تدريبات عسكرية في مضيق هرمز".

ونقلت الوكالة عن القائد بالبحرية الإيرانية حسن مقصودلو قوله إن "تحقيق التوافق والتنسيق في الإجراءات المشتركة لمواجهة الأنشطة التي تهدد الأمن والسلامة البحرية، وكذلك مكافحة الإرهاب البحري، من بين الأهداف الرئيسية لهذه المناورات المشتركة".

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني، أعلن أمس الثلاثاء، أن إيران ستغلق مضيق هرمز لعدة ساعات للقيام بمناورات عسكرية، في حين أعلن قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري الاستعداد لإغلاق المعبر إذا ما قررت القيادة السياسية ذلك.