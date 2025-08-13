مليون طفل في غزة محرومون من التعليم ويعانون صدمة نفسية

شفق نيوز- غزة

حذّر المفوض العام لوكالة "الأونروا"، فيليب لازاريني، يوم الأربعاء، من أن نحو مليون طفل في قطاع غزة باتوا محرومين من التعليم، ويعانون من صدمة نفسية عميقة جرّاء الحرب المتواصلة والدمار الواسع الذي طال البنية التحتية التعليمية في القطاع.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية قالت في 7 آب/ أغسطس الجاري إن الهجمات الإسرائيلية على المدارس في قطاع غزة ستسهم في تعطيل التعليم لسنوات عديدة، "إذ سيتطلب إصلاحها وإعادة بنائها الكثير من الموارد والوقت، مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية كبيرة على الأطفال وأولياء الأمور والمعلمين".

وأضاف لازاريني في منشور على منصة "إكس" أن هناك ما لا يقل عن 17 ألف طفل في غزة غير مصحوبين بذويهم أو منفصلين عنهم، مشيراً إلى أن 100 طفل على الأقل توفوا في غزة بسبب سوء التغذية والجوع، وفقاً لمؤسسة إنقاذ الطفل الدولية.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة بغزة، أمس الثلاثاء، ارتفاع حصيلة وفيات الجوع إلى 227 فلسطينياً بينهم 103 أطفال، بعد وفاة 5 أشخاص بينهم طفلان خلال 24 ساعة.

ومنذ 2 آذار/ مارس الماضي تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول أية مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة، رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، والسماح بدخول كميات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات السكان.

وذكر لازاريني أن أكثر من 40 ألف طفل قتلوا أو أصيبوا جراء القصف والغارات الجوية الإسرائيلية، بحسب "اليونيسيف".

وتابع: "يبقى الأطفال أطفالاً، ولا ينبغي لأحد أن يصمت حين يموتون أو يحرمون بوحشية من مستقبلهم، أينما كانوا، بما في ذلك في غزة".