مليار دولار يومياً.. حرب إيران تستنزف أميركا

شفق نيوز- واشنطن

أفادت مجلة "ذي أتلانتيك" الأميركية، يوم الخميس، بأن نفقات الولايات المتحدة على عمليتها العسكرية في إيران وصلت إلى مليار دولار يومياً.

وقالت المجلة، نقلاً عن مصادر في الكونغرس، إنه "وفقاً للتقديرات الأولية لوزارة الحرب، فإن كل يوم من الحرب في إيران يكلف الميزانية مليار دولار".

وتأتي هذه التقديرات وسط جدل متزايد في واشنطن بشأن الأعباء المالية للحرب وانعكاساتها على الموازنة الفيدرالية والاقتصاد الأميركي.

وأعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أن "الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الإسرائيلي جراء الحرب المستمرة مع إيران قد تصل إلى أكثر من 9 مليارات شيكل أسبوعياً، وهو ما يعادل حوالي 2.93 مليار دولار أميركي".

وأفادت الوزارة، في تصريحات لها، أمس الأربعاء، بأن "القيود الحالية التي فرضتها قيادة الجبهة الداخلية، والتي تشمل تحديد حركة السفر إلى العمل، وإغلاق المدارس، واستدعاء قوات الاحتياط، أدت إلى تراجع ملحوظ في النشاط الاقتصادي، مما ساهم في تلك الخسائر الأسبوعية الكبيرة".

وذكرت الوزارة أنها "طلبت من قيادة الجبهة الداخلية الانتقال إلى مستوى (الإنذار البرتقالي)، وهو مستوى أقل صرامة من القيود المفروضة حالياً، إذ من شأن ذلك أن يقلّص الخسائر الاقتصادية إلى نحو 4.3 مليار شيكل أسبوعياً".

وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية قد أفادت في وقت سابق بأن "مسؤولين من البنتاغون اعترفوا خلال جلسة استماع في الكونغرس بأن الجيش الأميركي يستخدم كميات كبيرة من الذخيرة أثناء العملية العسكرية في إيران".

وأعلن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث أن "العملية قد تستمر لنحو 8 أسابيع، خلافاً عن التقديرات السابقة التي كانت ترجح أن العملية ستستمر 4 أو 5 أسابيع".

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من شباط/ فبراير الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضراراً كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.

وقامت إيران برد على الهجوم الأميركي - الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثر واسع على دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلاً من العراق، وإسرائيل، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات، والسعودية.