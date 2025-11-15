ملك السعودية وولي عهده يعزيان الرئيس العراقي

شفق نيوز- الرياض

قدم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، تعازيهما للرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد بوفاة شقيقه شه مال جمال رشيد.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الملك سلمان بعث برقية عزاء ومواساة للرئيس رشيد، جاء فيها: "علمنا بنبأ وفاة شقيقكم السيد شه مال جمال رشيد رحمه الله، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء. إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، برقية مماثلة قال فيها: "تلقيت نبأ وفاة شقيقكم شه مال جمال رشيد رحمه الله، وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء".

وتوفي شه مال جمال رشيد، شقيق رئيس الجمهورية، في 12 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي بالسويد عن عمر ناهز 76 عاماً. وهو من مواليد 1949، وله ثلاثة أبناء وأربعة أشقاء وشقيقات.