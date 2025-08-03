3 ملايين زائر إيراني يعبر إلى العراق وطهران تؤكد تأمين حدود البلدين

شفق نيوز- طهران

أكد نائب قائد حرس الحدود في قوى الأمن الداخلي الإيراني العميد جلال ستارة، يوم الأحد، أن المنافذ الحدودية مع العراق التي يسلكها زائري الأربعينية مؤمنة بشكل كامل.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، القول عن ستارة إنه تم تأمين المناطق الحدودية ومنافذ الدخول والخروج من البلاد بفضل الإجراءات الأمنية الدقيقة والتنسيق الوثيق بين إيران والعراق.

وأضاف أن "أكثر من ثلاثة ملايين زائر للأربعينية عبروا المنافذ الرسمية للبلاد في أقل من 20 يوماً، وهو رقم قياسي يعكس ثقة الجمهور بالبنى التحتية الأمنية والخدمية في البلاد".

ولفت إلى الجاهزية الكاملة لإدارة الموجة الكبيرة من زائري الأربعينية، مشيراً إلى تحقيق أمن جميع المناطق الحدودية، ولم يتم الإبلاغ عن أي تهديدات أو اضطرابات في حركة العبور.

وتابع ستارة، قائلاً إن "بفضل جهود مسؤولي البلدين (إيران والعراق) والتعاون الوثيق بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية، تم توفير ظروف مناسبة لعبور الزوار عبر الحدود، كما تحقق مستوى مقبول من الأمن في جميع النقاط الحدودية، خاصة في المنافذ الرسمية التي تشهد الحركة الرئيسية للزوار، ولا توجد أي مخاوف أمنية بهذا الشأن".

وأشار إلى "الانتشار الميداني الواسع لقوات حرس الحدود على جانبي الحدود"، مبيناً أن "جميع المناطق الحدودية تحت سيطرة قوات حرس الحدود بالكامل، ولا يوجد أي خلل في عملية تأمين الحدود".

وأعلن مسؤول هيئة المواكب في بابل، سلام الأعرجي، يوم أمس السبت، عن استقبال المحافظة خلال اليومين الماضيين أولى موجات الزائرين المتجهين إلى كربلاء.