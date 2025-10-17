مكتب نتنياهو: نزاع سلاح حماس "محسوم" وعليها الالتزام بـ"الخطة"

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أكد مكتب الرئيس الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة، أن نزع سلاح حركة حماس "محسوم"، فيما طالبها الالتزام بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقال المكتب في بيان صحفي: "سلاح حماس سيتم نزعه والمسألة محسومة".

وأضاف "حماس تعرف أماكن وجود جثامين الأسرى الإسرائيليين"، مبينا "على حماس الالتزام بخطة ترمب فالوقت ينفد".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، صرح يوم أمس، أنه "إذا استمرت حماس في قتل الناس في غزة، وهو ما لم يكن ضمن الاتفاق، فلن يكون لدينا خيار إلا ان ندخل ونقتلهم".

كما هدد ترمب بـ"نزع سلاح حركة حماس بعنف"، وسط تحركات لعناصر الحركة لإعادة فرض سيطرتها على قطاع غزة، واستهداف ما وصفته بـ"المتعاونين" مع الجيش الإسرائيلي.