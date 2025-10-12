مكتب نتنياهو: إطلاق سراح الرهائن في غزة غداً الاثنين

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن شوش بيدروسيان المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، أنه سيتم إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، في وقت مبكر من صباح غد الاثنين.

وأضاف شوش بيدروسيان أنه سيتم إطلاق سراح جميع الرهائن في آن واحد، وسيتم تسليمهم إلى عهدة الصليب الأحمر قبل نقلهم إلى إسرائيل.

ويأتي هذا متطابقاً لما أعلنه القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، مساء أمس السبت، بأن الإفراج عن 48 رهينة، أحياء وأموات وغالبيتهم من الإسرائيليين، في غزة، سيبدأ صباح الاثنين.

وقال حمدان في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" إنه "بحسب الاتفاق الموقع، من المقرر أن يبدأ التبادل صباح الاثنين كما هو متفق عليه، ولا توجد تطورات جديدة في هذا الشأن" وفق تعبيره.

بدوره قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، وفقاً لمكتبه، إن إسرائيل "مستعدة وجاهزة لاستقبال جميع رهائننا فوراً".

ومن المتوقع إطلاق سراح 48 رهينة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار هذا الأسبوع.

ومن بين الذين اُحتجزوا في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يُعتقد أن 20 منهم على قيد الحياة، ويُعتقد أن 25 منهم في عداد الموتى، بينما لا يزال مصير اثنين آخرين غير مؤكد.

ويوجد رهينة آخر احتُجزت جثته في غزة قبل هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وهو جندي إسرائيلي قُتل في عام 2014.

وعقب عودة الرهائن من غزة، ستشرع إسرائيل بإطلاق سراح نحو ألفي معتقل فلسطيني من سجونها، وفق ما نصت عليه بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعه الطرفان بوساطة أميركية.