مكتب المرجع السيستاني يحدد آلية توزيع المساعدات الإنسانية على النازحين اللبنانيين

أعلن مكتب المرجع الديني الأعلى، علي السيستاني، في لبنان، مساء اليوم الثلاثاء، عن آلية توزيع المساعدات الإنسانية على اللبنانيين النازحين جراء الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل.

وقال مدير المكتب حامد الخفاف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بتوجيه من المرجعية الدينية العليا في النجف بضرورة تقديم المساعدة المالية للنازحين المتعففين جراء الحرب العدوانية الأخيرة، وفق الإمكانات المتاحة بادر مكتب السيد السيستاني في لبنان إلى إطلاق استمارة إلكترونية لقبول الطلبات من الفترة الثاني من نيسان/ أبريل إلى التاسع من الشهر الجاري مفتوحة على مدار الساعة. وبدأ فريق واسع عمليات الفرز والتدقيق منذ الساعات الأولى لفتح الاستمارة ولا يزال بسبب العدد الكبير للطلبات الواصلة".

وأضاف: "يهمنا أن نوضح لأهلنا طريقة تسلم المساهمة والمدى الزمني لها وبعض المعطيات المتعلقة بها".

وبين أنه "سنبدأ منذ يوم الجمعة المقبل 17 نيسان/ أبريل الجاري بإرسال المساهمة إلى مستحقيها تباعاً عبر رسالة تصل إلى هواتف مقدمي الطلبات من شركة تحويل مالي ويقوم المستفيد بتسلمها نقداً من أقرب وكيل تابع للشركة المنتشرة بكثافة على الأراضي اللبنانية كافة بعد إبراز الرسالة الهاتفية وهويته".

وتابع: "⁠مقدار المساهمة سيكون 200 دولار للعائلة المكونة من أربعة أشخاص فما دون. و300 دولار للعائلة المكونة من خمسة أشخاص فما فوق".

وأوضح الخفاف أنه "⁠حسب التقديرات المبنية على عملية الجرد والتدقيق والفرز فإن المساهمة ستشمل نحو 70 ألف رب عائلة نازحة. وسنعلن عند انتهاء المبادرة عن الرقم النهائي للمستفيدين".

وأكد أن "المساهمة ستصل على شكل دفعات لعدة آلاف من النازحين يومياً. ويُؤمل أن تنتهي كلياً خلال فترة 20 يوماً، ⁠كما أن وصول المساهمة لمستحقيها سيتسمر حتى نهايتها بغض النظر عن استمرار حالة النزوح أو انتهائها".

يشار إلى أن وسائل إعلام لبنانية ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت خلال الأيام الماضية اعتراضات على آلية توزيع المساعدات الإنسانية من قبل بعض اللبنانيين.