مكتب الرئيس الإيراني الأسبق "نجاد" ينفي شائعة اغتياله: حرب نفسية

شفق نيوز/ نفى مكتب الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد، مساء اليوم الثلاثاء، صحة الشائعات المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي بشأنه، والتي أشارت إلى اغتياله، مؤكداً أنها "جزء من حرب نفسية".

وجاء في بيان المكتب: "نُعلم أبناء الشعب الإيراني وجميع محبّي أحمدي نجاد أن الشائعة التي تم تداولها أخيراً حول اغتياله غير صحيحة إطلاقًا، وهي جزء من حرب نفسية مدروسة تديرها جهات أجنبية بالتعاون مع عملائها في الداخل".

ولم يتطرق البيان إلى تفاصيل الشائعة، لكنه شدد على أن هذه المحاولات "لن تنجح بالتأثير في إرادة الشعب الإيراني أو في مكانة الدكتور أحمدي نجاد".

وذكرت تقارير سابقة أن مسلحين ملثمين اغتالوا الرئيس الإيراني الأسبق.

كما تداولت منصات إخبارية إيرانية عبر مواقع التواصل نبأ اغتيال نجاد مع زوجته وابنيه، في وقت سابق من اليوم، في الوقت الذي تتعرض فيه إيران لهجمات إسرائيلية متواصلة.