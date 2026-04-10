مقر خاتم الأنبياء: يدنا على الزناد بسبب نقض العهود المتكرر من أميركا وإسرائيل

شفق نيوز - طهران

هدد مقر خاتم الأنبياء الإيراني، يوم الجمعة، بخرق الهدنة مع الولايات المتحدة الأميركية في حال مواصلة قوات الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد حزب الله اللبناني.

وشدد المقر في بيان، أن يد طهران على الزناد بسبب ما وصفه بـ"نقض العهود المتكرر من أميركا وإسرائيل"، لافتا إلى أنه إذا استمر هجوم "العدو" على حزب الله والشعب اللبناني ولا سيما الضاحية فسيرد بشكل "مؤلم".

وتابع البيان قائلا :"سنحافظ على زمام المبادرة للسيطرة على مضيق هرمز، ولن نتخلى أبدا عن حقوقنا المشروعة".

ويأتي هذا الموقف تزامناً مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الأربعاء الثامن من شهر نيسان / أبريل الجاري وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين تمهيداً لإبرام سلام دائم في المنطقة بعد صراع عسكري دائم 40 يوماً.

ومن بين النقاط المتفق عليها ضمن بنود وقف إطلاق النار، التي أكد عليها الرئيس ترمب اعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية، واستئناف سلاسل إمداد الطاقة إلى انحاء العالم.