طهران: ترمب "وقع في مستنقع" الحرب مع إيران.. والحرس الثوري يطلق "الموجة 79"

شفق نيوز - طهران

أعلن قائد مقر "خاتم الأنبياء" العسكري الإيراني، علي عبد اللهي، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب بات يبحث عن مخرج من "مستنقع الحرب" مع طهران، في وقت أعلن فيه الحرس الثوري عن تنفيذ موجة جديدة من الضربات الصاروخية والجوية باتجاه الأهداف الإسرائيلية.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن القائد العسكري قوله، في تصريحات تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقع في مستنقع الحرب مع إيران، ولجأ إلى قادة بعض الدول لمحاولة الخروج منها"، معتبراً أن "الولايات المتحدة تبحث حالياً عن طريق للهروب من تداعيات التصعيد الذي بدأته".

وأضاف عبد اللهي أن "واشنطن فشلت في تشكيل تحالف دولي فعال ضد الشعب الإيراني"، مؤكداً أن الاستراتيجية الأمريكية الحالية تواجه مأزقاً حقيقياً مع استمرار تصاعد التوترات في المنطقة.

وفي سياق متصل، أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان رسمي، تنفيذ "الموجة الـ 79" من عمليات "الوعد الصادق 4" التي تستهدف مواقع داخل الأراضي الإسرائيلية.

وأوضح البيان أن هذه الموجة تميزت باستخدام ترسانة متنوعة من الأسلحة الاستراتيجية، شملت صواريخ "سجيل" و"عماد" و"خيبر شكن"، بالإضافة إلى أسراب من الطائرات المسيرة الهجومية، وذلك ضمن سلسلة العمليات المستمرة التي تنفذها طهران رداً على التصعيد الإقليمي الراهن.