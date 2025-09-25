مقتل 5 من مقاتلي قسد إثر هجوم لـ"داعش" في ريف دير الزور

شفق نيوز- حلب

قُتل خمسة من قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مساء الخميس، إثر انفجار لغم أرضي زرعه مجهولون يشتبه أنهم من تنظيم "داعش"، وإطلاق قذيفة استهدفتهم في ريف دير الزور شرقي سوريا.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بإن "لغماً انفجر تزامناً مع مرور دورية تضم صهريجي مياه وسيارة تقل عناصر تابعة لقسد، في بلدة البحرة قبل استهدافها بقذيفة آر بي جي".

ووفقاً لمعلومات أفاد بها المرصد، فإن "الهجوم أسفر عن مقتل 5 من عناصر قوات سوريا الديمقراطية، وإصابة آخر تم نقله للمستشفى للعلاج".

واستنفرت إثر الحادث، القوات الأمنية في المنطقة لملاحقة المهاجمين.

وتتصاعد أنشطة خلايا داعش في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وكانت الاشتباكات المسلحة قد تجدّدت قبل أيام بين قوات حكومة دمشق وقسد،في منطقة دير حافر بريف حلب الشرقي.

وقال مصدر في "قسد" لوكالة شفق نيوز، إن "فصائل تابعة للحكومة السورية شنت هجومين متزامنين عبر طائرتين مسيرتين استهدفتا نقطتين عسكريتين لقوات سوريا الديمقراطية، ما أسفر عن إصابة ثلاثة مقاتلين، وسط مواجهات متقطعة في المنطقة".