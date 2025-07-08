ارتفاع حصيلة القتلى بين الجنود الاسرائيليين باشتباكات شمال غزة

شفق نيوز - متابعة

أفاد الجيش الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بمقتل 5 جنود وإصابة 14 آخرين بعضهم بحالة "حرجة وخطيرة" جراء اشتباكات وقعت شمال غزة.

وذكر الجيش الاسرائيلي في بيان اليوم، إن عبوات ناسفة ونيران صعبة جدا تعرضت لها قوة للجيش أدت لهذه الكم من القتلى والاصابات.

ونشر الجيش الإسرائيلي أسماء اثنين منهم: الرقيب مائير شمعون عمار "20 عاماً" من القدس، والرقيب موشيه نسيم بارش "20 عاماً" من القدس، والرقيب أول (احتياط) بنيامين أسولين" 28 عامًا" من حيفا، جندي في لواء الشمال – فرقة غزة، والرقيب ناعوم أهارون موسغاديان "20 عامًا"، من القدس، جندي في كتيبة "نيتسح يهودا" (97)، التابعة للواء "كفير"، فيما تم توجيه رسالة إلى عائلة جندي آخر سقط في الحادث، وسيتم نشر أسمه لاحقًا.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد أفادت الاثنين، أن خمسة جنود إسرائيليين قُتلوا وأصيب عشرة آخرون، بينهم ضابط كبير، في عملية نفذتها فصائل فلسطينية شمالي قطاع غزة، مشيرة إلى فقدان جندي آخر في الهجوم.

وأوضحت أن مقاتلين فلسطينيين فجروا عبوة ناسفة في مدرعة تقل جنودًا إسرائيليين في بيت حانون، ثم استهدفوا روبوتًا محملًا بالذخيرة بقذيفة مضادة للدروع في أثناء تجهيزه، كما استهدفت الفصائل قوة الإنقاذ التي حاولت التدخل.