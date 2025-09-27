مقتل 4 من مقاتلي "قسد" بهجوم لتنظيم "داعش" شرقي سوريا

شفق نيوز- دير الزور

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، يوم السبت، مقتل أربعة من مقاتليها إثر هجوم نفذته خلايا تابعة لتنظيم "داعش" في بلدة ابريهة بريف دير الزور الشرقي في سوريا.

وقالت "قسد" في بيان تابعته وكالة شفق نيوز، إن "مقاتلينا تصدوا لهجوم لعناصر تنظيم داعش، وأسفر عن مقتل أحد عناصر التنظيم بعد اشتباك مباشر"، مشيرة إلى أن "قواتنا تواصل مطاردة الفارين وتعزيز مواقعها في المنطقة".

وأكدت أن أربعة من مقاتليها لقوا حتفهم أثناء الاشتباك، متعهدة "بمواصلة القتال حتى القضاء على فلول التنظيم وضمان دحر الإرهاب بشكل كامل".

وقتل خمسة من عناصر قوات "قسد"، مساء أول أمس الخميس، إثر انفجار لغم أرضي زرعه مجهولون يشتبه أنهم من تنظيم "داعش"، وإطلاق قذيفة استهدفتهم في ريف دير الزور شرقي سوريا.

يذكر أن مناطق شرق دير الزور تشهد بين الحين والآخر هجمات يشنها عناصر داعش ضد نقاط عسكرية تابعة لـ"قسد"، رغم الحملات الأمنية المتكررة التي تستهدف خلايا التنظيم.