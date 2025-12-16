مقتل 3 من عناصر الشرطة ومدني في اشتباك مسلح جنوب شرقي إيران

شفق نيوز- طهران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الثلاثاء، مقتل 3 عناصر من الشرطة ومدني في اشتباك مسلح وقع في محافظة كرمان جنوب شرقي إيران.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، عن العلاقات العامة لقيادة فيلق القدس التابع للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني، تأكيده "مقتل ثلاثة من عناصر الأمن وقوات إنفاذ القانون ومدني واحد في اشتباك وقع الليلة الماضية بين عناصر مسلحة وقوات الأمن عند نقطة تفتيش على مدخل مدينة فرج على طريق زاهدان-فرج".

وأكد الحرس الثوري أن "الأجهزة الأمنية وقوات إنفاذ القانون تتابعان الحادث لمعرفة المزيد من التفاصيل".

وبحسب التقرير، كانت قوات الشرطة المتمركزة عند نقطة التفتيش، تقوم بمهام مستمرة لتأمين مركز النقل في المنطقة عندما تعرضت لهجوم من قبل عناصر مسلحة.

وبحسب الوكالة، فقد تم "فور وقوع الحادث، اتخاذ التدابير اللازمة للسيطرة على المشهد، وضمان الأمن في المنطقة، ومتابعة مختلف جوانب الحادث".