مقتل 15 شخصاً بينهم طفل وسيدتان خلال 72 ساعة في سوريا

شفق نيوز- دمشق

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء، بمقتل 15 شخصا بينهم طفل وسيدتان في مناطق متفرقة من سوريا، خلال الأيام الثلاثة الأولى من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وذكر المرصد في بيان أطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنه "شهدت مناطق متفرقة من سوريا خلال الأيام الثلاثة الأولى من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، سلسلة من حوادث القتل في ظروف مختلفة، شملت اشتباكات مسلّحة، وانفجارات ألغام من مخلفات الحرب، وعمليات اغتيال واختطاف، إضافة إلى جرائم ذات طابع شخصي وعائلي".

وأضاف أنه "تم توثيق مقتل 15 شخصًا، بينهم طفل وسيدتان، إلى جانب عناصر أمنية ومسؤولين سابقين، في مؤشر على استمرار حالة الانفلات الأمني وتدهور الأوضاع الميدانية في عدد من المناطق السورية.

وأوضح المرصد تفاصيل الحوادث المسجلة خلال أقل من 72 ساعة على النحو الآتي "مقتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل، بينهم جريمة قتل ضمن مناطق سيطرة الحكومة السورية، ومصرع طفل بانفجار من مخلفات الحرب، إلى جانب العثور على جثة طفل رضيع في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)".

وأشار إلى "مقتل سبعة أشخاص بينهم سيدة، بينهم حالتا تصفية، وحالتا قتل جنائي إحداهما لامرأة، إضافة إلى مقتل طفلين جراء مخلفات الحرب ضمن مناطق الحكومة السورية، بينما قتل عنصر من قوى الأمن الداخلي (الأسايش) في مناطق (قسد)".

كذلك: "مقتل خمسة أشخاص بينهم سيدة، بينهم حالة تصفية و جريمة قتل جنائية في مناطق الحكومة السورية، إضافة إلى مقتل عنصرين من (قسد) في اقتتال عشائري، وآخر بانفجار لغم من مخلفات الحرب"، وفقا للمرصد.