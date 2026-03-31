بين طهران وزنجان.. 40 قتيلاً وجريحاً بضربات استهدفت وحدات سكنية و"حسينية" في إيران

شفق نيوز - طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الثلاثاء، بسقوط نحو 40 شخصاً بين قتيل وجريح جراء غارات جوية استهدفت وحدات سكنية وداراً للعبادة في ثلاث مدن إيرانية، وسط تصعيد عسكري غير مسبوق في المنطقة.

وبحسب وسائل الإعلام، فإن ما لا يقل عن 11 شخصاً لقوا حتفهم بينما أُصيب 15 آخرون في هجوم "للعدو" ليلة أمس على ثلاث وحدات سكنية في مدينة "محلات" وسط إيران.

وفي سياق متصل، أشارت السلطات في محافظة زنجان الإيرانية، إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 12 آخرين في هجوم أمريكي - إسرائيلي استهدف المبنى الإداري لحسينية "الأعظم" فجر اليوم، فيما تعرضت مناطق عدة في العاصمة طهران لضربات جوية جديدة صباح الثلاثاء، وفقاً لوسائل إعلام محلية.