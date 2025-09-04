مقتل وإصابة 9 أشخاص بانفجار مصنع في الهند

شفق نيوز- نيودلهي

أفادت شركة سولار إندستريز الهندية، اليوم الخميس، بمقتل وإصابة 9 أشخاص جراء انفجار مصنع في ولاية مهاراشترا.

قالت الشركة، إن "شخصا قُتل وأُصيب ثمانية آخرون جرّاء انفجار وقع قرابة منتصف الليل في مصنعها بمدينة ناجبور بولاية مهاراشترا".

وسجلت أسهم الشركة المتخصصة في تصنيع المتفجرات الصناعية ومعدات الدفاع تراجعا بنحو 2.9%.

وذكرت الشركة في إفصاح للبورصة وفقًا لـ"رويترز"، أن أنظمة السلامة كان جرى تفعيلها وتم إجلاء العمال قبل وقوع الانفجار.

وأسفر انفجار سابق في كانون الأول 2023 عن مقتل ما لا يقل عن تسعة عمال، وإصابة عدد آخر في المصنع نفسه.