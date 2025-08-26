مقتل وإصابة 8 عسكريين سوريين بانفجار غامض في ريف دمشق

شفق نيوز- دمشق

أفادت مصادر محلية سورية، يوم الثلاثاء، بمقتل عنصرين من الفرقة 44 التابعة للجيش السوري، أحدهما ضابط، وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة، بينهم اثنان في حالة حرجة، جراء انفجار مجهول وقع في محيط مدينة الكسوة بريف دمشق الجنوبي الغربي.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن الانفجار وقع في منطقة الدريج، وتزامن مع تحليق لطائرات مسيرة إسرائيلية في المنطقة، ما يثير تساؤلات حول علاقة هذا التحليق بالحادث.

ولم تُصدر السلطات السورية بياناً رسمياً يوضح تفاصيل الحادث أو يحدد الجهة المسؤولة عنه.

وتأتي هذه الحادثة في وقت حساس، حيث تشهد المنطقة توترات أمنية متزايدة، بما في ذلك توغلات إسرائيلية في مناطق أخرى من ريف دمشق، ما يزيد من تعقيد الوضع الأمني في المنطقة.

ومنطقة الكسوة تقع في الريف الجنوبي الغربي لدمشق على بعد نحو 20 كيلومتراً من العاصمة، وتشرف على الطريق الدولي دمشق - درعا. وتُعد عقدة إستراتيجية لارتباطها جغرافياً بريف القنيطرة ودرعا، ما يجعلها نقطة وصل بين الجنوب ودمشق.

وتضم المنطقة مواقع عسكرية ومستودعات للجيش السوري وأهميتها تكمن في كونها خط دفاع متقدم عن العاصمة من الجهة الجنوبية الغربية. وقربها من القنيطرة يضعها باستمرار في دائرة التوتر والاستهداف العسكري.