مقتل وإصابة 67 مدنياً بهجوم للدعم السريع شمال دارفور

شفق نيوز- الخرطوم

أعلنت شبكة أطباء السودان، يوم الثلاثاء، مقتل 28 مواطنا وإصابة 39 آخرين بينهم 10 نساء، جراء هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة مستريحة بولاية شمال دارفور.

وأفادت الشبكة في بيان، بأن "القصف الصاروخي أسفر عن تدمير المركز الصحي الوحيد في المنطقة، وتعرض الكوادر الطبية العاملة فيه للاعتداء، بالإضافة إلى اعتقال كادر طبي لا يزال مصيره مجهولا حتى اللحظة".

وأدانت الشبكة بـ"أشد العبارات عملية الاستباحة الواسعة التي تعرضت لها مستريحة على يد الدعم السريع، والتي تسببت في قتل المدنيين وبث الرعب بينهم واستهداف المرافق الصحية".

وأكدت أن "هذه الاعتداءات تمثل جريمة مكتملة الأركان وانتهاكا صارخا لكل القوانين والمواثيق الإنسانية والدولية التي تجرم الاعتداء على المدنيين".

وأشار البيان إلى أن "الهجوم أدى إلى موجة نزوح واسعة من المنطقة باتجاه القرى والحلال المجاورة، في ظل أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة".

وطالبت الشبكة المجتمع الدولي بـ"التحرك العاجل لحماية المدنيين النازحين جراء هذه الهجمة الممنهجة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية إليهم، والعمل الفوري على وقف الانتهاكات ومحاسبة قيادات الدعم السريع المسؤولة مباشرة عن هذه الواقعة".